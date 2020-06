Harva võistlev rakverlane Siim Aas tuleb Viru rallile võimsa autoga

Aas on võistelnud vähe, kuid neil kordadel, kui ta on stardis olnud, on ta näidanud head kiirust. Tema üks suurimat muljet avaldanud etteaste oli ühel aastatetagusel Viru rallil, kui ta oli oma vanakese Subaruga lähedal Rakvere linnakatse võidule, aga ka mullune seitsmes koht absoluutarvestuses on kiitust väärt. Ka korraldajatele oli Aasa etteaste üllatuseks, sest mehele anti mullu alles 29. stardinumber, aga need vastavad üldjuhul eeldatavale kiirusele rajal. "Aasta tagasi läks klassivõit kogenematuse nahka, andsime selle lätlastele oma pisivigade tõttu," lausus Aas.