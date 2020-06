Porkuni rand täitus Briti sõduritega

Sõjamehed mängisid võrkpalli, sooritasid hüppetornist uljaid lende ja veetsid niisama vaba aega. "Meil on täna puhkepäev ja see siin on väga õdus rannake," rääkis üks neist. "Ma täpselt ei teagi, palju meid siin juba on, aga tuleb veel juurdegi."