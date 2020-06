Võsu rannas oli laupäeval umbes 3000 suvitajat

Võsul on rannavalvurid tornis ja merel iga päev kella 10–19. Tornis töötab kaks rannavalvurit, kellest üks teeb ka ringkäike rannas, ning merelt paadist hoiab suvitajatel silma peal kolmas. “Töökorraldus on meil selline, et tornis on alati keegi, ka kriisiolukordade ajal,” selgitas Tamm. “Üldiselt on meil Võsul rahulik. Mina töötan rannavalvurina teist suve ja midagi hullu pole selle aja jooksul juhtunudki. Meri läheb siin aeglaselt sügavaks, poide juures on vesi täiskasvanud mehel rinnuni, ja see vähendab uppumisohtu.”