Ojasaarel mängiti ööpäev läbi golfi

Võistluse üks korraldajaid, Karel Kirsimäe MTÜ-st Kadrina EPT (Eriti Pole Treeninud), rääkis, et see võistlus pole mõeldud mitte nii väga tulemuse tegemiseks, vaid golfi nautimiseks. "Aga öösel tehti muuhulgas väga häid tulemusi," täpsustas ta.

Päris 24 tundi järjest ei pidanud golfimängijad siiski jalul olema. Tegemist oli võistkonnavõistlusega ja igast tiimist oli korraga rajal üks esindaja. "Kes soovis, võis natuke ka magada, kes mitte, see innustas võistkonnakaaslast," mainis Kirsimäe.

Laupäeva pärastlõunal valmistus rajale minema viimane vahetus mängijaid ja selleks ajaks oli Aruküla võistkonnal esikoht juba põhimõtteliselt käes. Et ööpäev läbi kestnud katsumus polnud kerge, sellele viitas tõsiasi, et üks võistlusel osaleja vajas parajasti meedikute abi, sest oli lõõsakava päikese käes läbinud raja paljapäi ja saanud kuumarabanduse.

Eestis on üheksa ametlikku golfirada, Ojasaare on neist kõige väiksem. Seal on 18 rada ja 9 green`i.