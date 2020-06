Tapalane juhib Tartu 4,5. Ooperisümbioosi

Tartu linna päev algab linnapea Urmas Klaasi hommikukohviga Shakespeare’i kohviku terrassil. "Kui esmaspäeva hommikul sajab, siis jääb hommikukohv ära – kohvikusse sisse me seekord ei kogune," rõhutas linna päeva kunstiline juht Reigo Tamm.

Näitlejad, muusikud ja laululoojad Mari Jürjens, Sandra Üksküla Uusberg (Tallinna Linnateater) ja Kristjan Üksküla esitavad sama repertuaari, mida oleksid pidanud esitama Tartu Maarja kirikus. "Draamanäitlejaid on ooperisümbioosid juba mitu aastat Tartusse külla toonud, nüüd saime erilisema juunikuu tõttu kampa veel ka Emajõe," nägi Tamm asja helgemat poolt.

Lisaks traditsioonilistele ametitele nagu linnapea, linnaarhitekt ja linnasekretär tegutsevad Tartus ka linnajänes ja linnakirjanik. Sellest suvest alates on Tartul ka linnaklaver, mis hakkab aeg-ajalt natukese etteteatamisega või sootuks ootamatult linnaruumi ilmuma. "See on suvine ja pigem täiesti ootamatu majesteetlik külaline, kelle ilmumine linnaruumi toimub harva lõpuni kooskõlastatult. Pigem kohtute temaga hea õnne peale, vahel lihtsalt juhtute olema täpselt õigel ajal täpselt õiges kohas," kergitas Tamm pisut saladusloori. Tartu linnaklaveri esmailmumine – aga ainult hea ilma ja õnnega – toimub 29. juunil ajavahemikus 12–20.30 igal täistunnil ning külla tulevad Olav Ehala, Sten Heinoja ja Sven-Sander Šestakov.