Külva puuseemneid: laste leiutised kutsuvad hoidma loodust

Emili Matjušenko leiutis "Päästa meie planeet" osutus nii vanemate kui ka laste lemmikleiutiseks kümne finalisti ja rohkem kui 130 leiutamisvõistlusele laekunud töö seast. Nüüd saab ka Lottemaalt endaga kaasa võtta ümbriku seemnetega, millest külvata puu. Riigimetsa Majandamise Keskuse abiga rajatud leiutisest saab juhise, kuidas ja kuhu sobib kuuse- või männiseemneid külvata. Leiutise kõrvale on rajatud ka eri vanuses metsapuid tutvustav näidisala.

Leiutamisvõistluse võitja Emili Matjušenko sõnul on meie keskkonnas praegu palju probleeme ja mõned neist tunduvad väga suured ja keerulised. "Näiteks plastikumäed ookeanis või happevihmad. Nii võibki lapsel tekkida tunne, et justkui polegi midagi teha. Asi on aga hoopis vastupidine: iga laps saab enda järelt prügi koristada ning puid või muid taimi istutada, nende eest hoolitseda ja vajaduse korral neid kasta," ütles Matjušenko.