"Alibi” asetab eesti inimese hinge salamikrofoni

"Alibi" põhineb dialoogidel, monoloogidel ja kujutluspiltidel, mille autoriteks on Jaune Kimmel, Anneli Rahkema, Peeter Rästas, Tarmo Tagamets ja Toomas Suuman. Andres Noormetsa lavastatud eneseõigustus ühes vaatuses on festivali Baltoscandal kavas 3. ja 4. juulil. Pärast festivali näeb publik "Alibit" alates 5. septembrist.

Ühte kindlasse ja puhtasse kohta tulevad viis eestlast, kel on erinevad minevikud, arusaamad, poliitilised vaated, aga nad peavad asjades kokku leppima, sest muidu edasi minna ei saa, ka tagasi ei saa. Tuleb leida võimalused ja vahendid koostööks. Tuleb püüda ja pingutada, et iseendast ja teistest aru saada, et saada aru, mis üldse toimub.

Olukord on sarnane kosmonautide/astronautide väljaõppele, kus kursandid peavad eduka tulemuse nimel omaenda egotsentrika miinimumi viima, samas empaatiavõimet kasvatama ja olema suutlikud üheskoos otsuseid tegema. On selline asi üldse võimalik? Kas siin on õhus üks suuremat sorti lööming või dramaatiline leppimine? Kõik on võimalik.

"Kui eesti sõnateatrites lavastatavad materjalid on tavaliselt enne esimest proovi näidendiks või stsenaariumiks vormistatud, siis meie ujusime seekord vastuvoolu," märkis Andres Noormets. "Esmakohtumisel oli valmis küll kujundus, aga ei silpigi teksti. Sisu loomist alustasime nullist, see baseerub prooviprotsessist väljasõelutud kahekõnedel, monoloogidel, kujutluspiltidel, tegevusjadadel. Tegemist on pisut ebatavalise teatriõhtuga, mis püüab vaadata meie kaasaegsete inimeste hinge sisse ja selle ühiskonna sisse, kus nad elavad. Oleme ausad, vahetud, lõbusad, kaastundlikud, uudishimulikud. Me ei taha Eestis ja maailmas toimuvatele olulistele protsessidele vaid osutada, me tahame neis osaleda."

Näitleja Anneli Rahkema, kes on Noormetsa õpilane Viljandi Kultuurikolledži teatrikateedri kolmandast lennust lisas: "Harva juhtuv võimalus lavastuse tekst ja teemad ise kokku panna. Mis hingel, mis muret teeb, mis rõõmustab. Ja kuna me elame ja toimetame hetkel info mõttes niivõrd mürarikkal ajal, siis teemadest, mida lavastuses kajastada, puudu ei tule. Lavastus "Alibi” on 100% trupi nägu."