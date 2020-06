Soojalaine paljusid kiiret abi vajama ei pannud

Rakvere haigla ravijuht Liis Otstavel ütles, et viimastel päevadel on EMO-sse pöördumiste arv olnud tavapärane.

"Päikesekahjustuste ja traumade arv on suurenenud," tõdes Otstavel. Ilmast sõltuvalt on abi vajanud riskirühma kuuluvad vanemad inimesed ja need, keda vaevavad kroonilised haigused.

"On ka päikesepistet ja kuumarabandust. See tähendab seda, et inimene on liiga kaua õues kuuma käes olnud," täpsustas ravijuht.

Võsu rannas pole suvitusilmad kaasa toonud suuri vahejuhtumeid. Lääne-Virumaa päästeteenistuse Võsu tugikomando pealik Andrus Aasmäe nentis, et rahvast oli küll palju, kuid kõik nautisid õnnelikult suveilma. "Ühel teenindajal hakkas palavusest halb, sai jääkoti otsa ette," sõnas Aasmäe.