Võistlusse astub 13 näituseideed

Hääletamine on avatud 16. augustini, pärast seda kuulutatakse välja konkursi võitja. Võidunäitus avatakse tuleva aasta mais.

ERM-i osalussaal on mõeldud näitusteks, mille taga on inimesed, kes iga päev muuseumitöö või näituste kureerimisega ei tegele, küll aga on neil huviala, mõni oluline teema või idee, mida nad soovivad jagada.