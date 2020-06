Alates kolmapäevast saab taotleda vähipüügiluba

Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku büroo juhataja Aimar Rakko sõnul on 2020. aastal vähipüügilube enamikus maakondades saada piirarvuvabalt. "Erandiks on Pangodi järv Tartumaal ja kogu Saaremaa. Nendesse püügipiirkondadesse loa saamiseks tuleks taotlus esitada 1. juulil kohe pärast kella 9 hommikul, sest soovijaid on palju ning kõigile lube paraku ei jagu," selgitas Rakko.