Ida prefekt Tarvo Kruup kinnitab, et kõigi relvaloaomanike taust kontrollitakse veel kord üle. FOTO: Ain Liiva

Politsei kontrollib Lihula sündmuste järelkajana kõigi relvaloaomanike tausta veel kord üle. Ida prefekt Tarvo Kruup tunnistab, et ohumärgid olid juba varem olemas, Lihula sündmusega analoogseid lugusid, kus seadusliku relvaloa omaniku käitumine on olnud ebaadekvaatne, on varemgi juhtunud.