Juhtkiri: ikka sama suvi

Mõnel aastal võibki rannahooaeg jääda sama üürikeseks kui üks nädalavahetus. Meie tujukate ilmade puhul ei suuda ükski ennustaja ilusa ilma pikkust prognoosida. Ning siis tormavadki kõik seda esimest, ja võimalik, et ka viimast võtma. Paraku ei suuda pisikesed rannakülad kõiki korraga vastu võtta.

Võib ju aru saada, et omavalitsuse ülesanne on seista hea, et maksumaksja raha eest tehtavad investeeringud looksid meeldiva elukeskkonna kohalikele elanikele, mitte aga panustada mõneks soojaks suvepäevaks kaugemalt saabujate mugavusse.