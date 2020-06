Tapa valla hariduse arengukava sisaldab äraootavat seisukohta

Tapa abivallavanem Rain Sepping ütles, et koolide võimaliku ühendamise aastanumbrit arengukavas pole. "Tahame teada, kas ja kuidas mõjutab meie valla koolivõrku riigigümnaasiumi avamine Rakveres 2022. aastal," selgitas ta. "Konkreetset tegevuskava on enne väga raske teha, kui me pole näinud riigigümnaasiumi avamisest tulenevat arengut. Me ei tea praegu, kas meie valla õpilased otsustavad riigikooli kasuks või eelistavad oma valla gümnaasiumit."