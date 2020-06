Käsmukad pühendasid kunstnik Siima Škopile näituse

Näituse avanud Käsmu meremuuseumi peremees Aarne Vaik alustas oma sõnavõttu küsimusega: “Miks me seda teeme?” Ja vastas ise: “See on meie lapsepõlv. Ja see on kõigile armas. Ja see on seotud ühe daamiga, tänu kellele saame täna tagasi mõelda oma mängumaale.”