Tehnikalaagris on laste päevad nii tihedad ja põnevad, et ununeb isegi kodustele helistamine

Siis jäi silma grilli taga seisev laagrikorraldaja Rene Metsla, kellel mehine põll ees ja suured kummikud jalas. "Meile sadas sihuke lahmaks vett hetk tagasi kaela," selgitas Metsla ja viipas maja poole, kuhu lapsed olid koos juhendaja Mart Pitsneriga vihmavarju läinud. Ruumis käis hoogne bingo mängimine. Mart Pitsner, kes on Vinni-Pajusti gümnaasiumi eesti keele õpetaja, kirjeldas, kuidas laager on kolme aastaga arenenud. ATV-dele on lisaks tulnud elektri- ja mudelautod, droonid, raketid ja rakettautod. "Nüüd on nagu lumepall, et korjab ise põnevaid asju juurde," rääkis Mart Pitsner.