Tapal peetud kontserdiga koguti tubli summa

“Korralduslikult olime tänavu täiesti teistsuguses olukorras. Meil oli eri- ja hädaolukord ning ettevalmistuses oli periood, kus me ei teadnud, kas kontsert toimub või mitte. Tänavu ei peagi niivõrd hindama rahalisi numbreid, vaid hoopis seda, et olime ühtsed ja saime selles raskes olukorras hakkama. Just praegu on oluline anda märku toetatavatele peredele, et oleme nende jaoks olemas ka rasketel aegadel,” rääkis Carolin Illenzeeri Fondi nõukogu esimees Vello Väinsalu.