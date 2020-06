Uhtna põhikooli direktor Anne Mäeots tunnistas: ta on praegu laineharjal. Ometi otsustas ta lahkuda. “Jõudsin sellisele otsusele, sest seljataha on jäänud üheksa väga töist aastat, palju on panustatud ja tehtud. Tuleb veel midagi ära teha,” lausus Mäeots.

Uusi väljakutseid talle veel esitatud pole, tema äraminek on vabatahtlik ja mälestused kantud heast emotsioonist. Anne Mäeots nentis, et ta annab üle kooli, mida on hea edasi arendada, mille õppekava veel enam täiendada. “Oleme viimased aastad muudkui uuendanud ja õppekeskkond on heas korras, kuid remonti ootavad kõrvalmaja ja peamaja esimene korrus,” rääkis Mäeots.