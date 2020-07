Õpilasleiutajate riiklikule konkursile oodatakse noorte nutikaid töid

Sel aastal juba 13. korda toimuv konkurss julgustab õpilasi loovalt mõtlema ja lahendusi leidma. Eelmisel leiutajate konkursil osalenud ja sel kevadel Lümanda Põhikooli 9. klassi lõpetanud Gert Lonks ütles, et teda ajendas leiutama tema enda elus tekkinud probleem, millele ta soovis lahenduse leida. Gert leiutas ja ka ehitas valmis seadme Fasty, mis aitab kodus kasutatavaid seadmeid sisse lülitada täpselt sellistel kellaaegadel ja kuupäevadel, nagu ise soovime. "Lisaks sellele, et võitsin konkursil eripreemia, sain lahendatud oma probleemi ja täiendasin enda elektroonika-alaseid teadmisi. Samuti tõestasin ka endale ja teistele, et suudan midagi luua, olla innovaatiline ja leidlik ning saan hakkama asjadega, millesse keegi ei uskunud. Kui suudan midagi sellist teha nii noorelt, siis kümne aasta pärast saadan kindlasti korda midagi veel paremat," ütles Gert. Ta innustab leiutamisega tegelema ka teisi õpilasi, öeldes, et see ei pea alati tähendama millegi täiesti uue ja maailmas enneolematu loomist, vaid vahel hoopis mõne olemasoleva leiutise täiustamist.