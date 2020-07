Sõmeru keskusehoones saab vaadata informatiivset näitust Eesti Punasest Ristist läbi aegade. Maido Nõlvaku meelest on võimalik ajaloo ja tänapäeva vahele nii mõneski aspektis paralleeli tõmmata. FOTO: Ain Liiva

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak nentis, et Lääne-Virumaa oli ainus maakond, kus Punase Risti Selts seni puudus ning suuresti tema initsiatiivil on see üsna värskelt ellu kutsutud.