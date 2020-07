Tegemist oli Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja koostööprojekti teise osaga, mille käigus külastati Lääne-Virumaa vallakeskusi. Projekti töörühma liige Elle Pohlak ütles, et kõige kurvem on olukord Vinni vallas, kus näiteks koolidesse ratastooliga ei pääse. “Samuti ei pääse Vinni vallamajja, kuid on võetud prioriteediks rajada 2019–2021 invalift,” rääkis Pohlak.