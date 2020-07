Juhtkiri: Eesti hõnguga Baltoscandal

Seda tasub meeles hoida just nüüd, kui eile sai avalöögi 16. rahvusvaheline etenduskunstide festivali Baltoscandal. Veidi teistmoodi, ilma akrobaatide etteasteteta, ilma linna avalikku ruumi tungimata. Aga on rõõm, et festival ikkagi toimub, kuigi veel paar kuud tagasi oli see suure küsimärgi all.

Ehkki Baltoscandal on algusest peale olnud rahvusvaheline teatrifestival, on kindlasti millekski hea, et seekord – küll koroonaviiruse sunnil – on pilk pööratud eesti tegijate poole. See on suur võimalus tutvustada meie oma etenduskunstnikke laiemale vaatajaskonnale, neilegi, kes sellisest ebatraditsioonilisest teatrist seni kartlikult mööda käinud. Kindlasti leiavad paljud tänu erilisele Baltoscandalile endas julgust ja uudishimu hakata avastama etenduskunste. Ehk tekib arusaamine, kui rikas on meie teatrimaastik, kus on lõputult võimalusi avada meeled ja mõtted põnevatele eksperimentidele, milles on omajagu rahvusvahelist hõngu.

Kindlasti leiavad paljud tänu erilisele Baltoscandalile endas julgust ja uudishimu hakata avastama etenduskunste.

Peaasi, et traditsioon ikkagi jätkub. Rakvere on kaotanud hulga oma märgilistest üritustest ja on vaid õnn, et Baltoscandal on siiani Rakverre jäänud, ehkki nii mõnigi linn on tegijaid kopsaka rahakotiga proovinud enda juurde meelitada. Ilma Baltoscandalita oleks Rakvere kindlasti oluliselt vaesem.

Karta on, et tavapärane eriline atmosfäär, mis Baltoscandaliga kaasneb, jääb seekord kesisemaks juba seepärast, et vähemas koguses pileteid tähendab ka väiksemaarvulist publikut, kuid teistsugust hingamist ja uusi nägusid toob festival Rakvere linna mitmeks päevaks siiski.

Unustada ei maksa sedagi, et Rakvere linna majutus- ja söögikohtadele tähendab see üle pika aja võimalust teenida suuremat tulu.