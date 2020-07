Peatage röövellikud karjäärid, palun

Nii uuringud kui ka kaevandamine võivad põhjustada looduskauni Uljaste allikajärve tühjaksvoolamise, kuna järv koos seda ümbritseva oosiga asub muust maastikust mitu meetrit kõrgemal. Kohalikud on organiseerinud aktiivse vestlusgrupi sotsiaalmeedias, korraldanud protestiaktsiooni ning kogunud allkirju petitsioonile. Kuid minu lugu ei ole pelgalt ühe järve lugu, see lugu on meist ja meie julgeolekust.