Roodevälja sai üheksa korviga kettagolfiraja

Iga raja alguses on skeem ning infotahvlile on paigaldatud kogu raja plaan.

Rada on valminud MTÜ Roodevälja Mõis eestvedamisel ja riigi tegevustoetuse abil, selle on disaininud Janno Mäemets ja Timo Laidroo.

MTÜ Roodevälja Mõis liige Ain Altermann ütles, et piirkonna arengule võiks kettagolfirada teha head. “Rada asub nii riigi-, valla- kui ka eramaal ja on kõigile avatud. Tegemist on harrastajate rajaga, hea ka perega koos tulla,” märkis Altermann.