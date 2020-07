Kiri Baltoscandalilt. Esimene päev

Avapäeva vahest kõige eredam emotsioon tekkis meie juhtide tehtud mustast huumorist. Kultuuriminister Tõnis Lukas teatas muheledes, et baltoka avamiseks saabunud ilus ilm on valitsuse teene. Rakvere linnapea Triin Varek kostis selle peale, et linnavalitsus suunas keeristormi linnast eemale. Nii et Vinni perekodu rahvas teab nüüd, kust neile kaela sadanud õnnetuse süüdlast otsida.