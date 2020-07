Rakveres jäi jalakäija auto alla, juht põgenes sündmuskohalt

Avariipolitseiniku Maido Mikotini sõnul oli autolt löögi saanud naisterahvas meelemärkusel, kuid toimetati põhjalikuks kontrolliks siiski haiglasse. "Avarii teinud auto oli suure tõenäosusega helebeeži värvi vanemat tüüpi sedaan. Võimalik, et Honda Accord," lausus Mikotin ning lisas, et autol on ilmselt esituli katki.