Taani börsifirma Harboe gruppi kuuluva Viru Õlle käsi pole viimasel aastakümnel kuigi hästi käinud. Ettevõte on vähendanud pruulitavaid õllemarke ja kaotanud turuosa. Ainuüksi viimase viie aasta jooksul on nad saanud ligi neli miljonit eurot puhaskahjumit, kusjuures siia pole sisse arvutatud 2019. aasta tulemusi, kuna nad pole aruannet veel esitanud. Emafirma on pidanud Eesti tütarfirmasse korduvalt raha juurde pumpama, et sel kuidagi nina vee peal püsiks.