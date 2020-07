Tallinna Vanasadama D-terminali hakkab ilmestama Rakvere teatri peakunstniku Eveli Variku kunstiteos

Võidutöö autorit Eveli Varikut inspireeris antud teose loomise juures päikese ja mere omavaheline kooslus. „Päikese tõus ja loojang merre on inimesi aastasadu lummanud. See, et teostada neid võimsaid vaatemänge abstraktsete, isegi lakooniliste sümbolitena, on minu jaoks väljakutse. Kui olin vaadanud konkursi ruumi jooniseid ja tekkisid kujutluspildid, mis arenesid loogiliselt lõpptulemuseni. Ma lähtun kujundusega seotud töödes alati antud interjöörist ning valgusest," kõneles ta.