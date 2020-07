Uljastel lasub põleva kivi needus

Filmi produtsent Hendrika Näägo ütles, et on Ida-Virumaal sündinud, ning kuna tema vanaema elab seal kandis, käib ta siiani igal suvel Uljastel. "Seetõttu läks seda kohta puudutav mulle isiklikult eriti korda, kui kuulsin, et Uljaste järve ja kaitseala ohustab kaevandus," rääkis Näägo.