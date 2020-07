Ralli ja teater toovad majutusasutused täis

"Üle hulga aja on hästi tore, vabu tube pole," nentis Katariina külalistemaja omanik Tõnu Leppik. Ta uskus, et hea algus on lahti tehtud ja eesti puhkaja läheb jälle liikvele.

Leppik lausus, et kuigi huvi on suur, pole nad hindu tõstnud. "Pigem laseme hinna alla," sõnas Leppik.

Hotell Wesenbergist öeldi, et ka nemad on praktiliselt välja müüdud. Broneeringud tehti enne koroonakriisi, sisuliselt pool aastat ette.

Aqva hotelli ja spaa juht Roman Kusma lausus, et täna-homme vabu tube pole - maja on täis. "Praegu ei oska rohkem ette prognoosida, meie külastatavus sõltub ilmast, kui on koledam, siis tuldakse meile. Meid on mõjutanud ka välkmüük," märkis Kusma.