Viru Rally turvajuhid teevad veel viimseid pingutusi

Viru Rally turvajuht Indrek Lepp ja Eesti Autospordi Liidu turvavaatleja Simo Koskinen arutasid veel reede pärastlõunal detailideni, kuhu võivad koguneda ralli pealtvaatajad, kuhu kindlasti minna ei tohiks ja millisel piirkonnal eriti teraselt silm peal hoida.

Indrek Lepp rääkis, et lõplik võistluste turvaplaan peab paigas olema vähemalt kolm nädalat enne võistluste algust. "Eesti Autospordi liidu ametnik vaatab selle veel üle ning viib vajadusel sisse muudatused," selgitas Lepp.

Turvajuhi sõnul teeb seekordse ralli eriliseks koroonaviiruse järelmõju, sest teatavasti ei tohi liigne rahvamass ühte kohta koguneda. "Kuna Ott Tänak on stardis, siis kindlasti fänne omajagu koguneb. Meie töö on nad ohutusse kaugusesse rajast suunata ning teha kõik olenev, et nad tervena koju jõuaksid," kommenteeris ta.

Ühe katse peal on rajajulgestajaid kokku umbes 40. Lisaks terve trobikond inimesi, kes nende tööd staabist juhivad. "Julgestajate ülesanne on näha nii kaugele, kuhu silm ulatub ning koheselt teavitada turvaülemat, kui mingi jama lahti on," märkis Lepp ning lisas, et julgestajal on näiteks õigus informeerida kiiruskatse vanemat, kes lõpetab katse, kui pealtvaatajad korraldustele ei allu.

Enne igat katset sõidab raja läbi viis-kuus turvaautot, kes kontrollivad teed ja julgestajate valmisolekut. "Kui mitu autot sõidab raja läbi, tõmbab see ka pealtvaatajate tähelepanu, et kohe-kohe tasub silmad-kõrvad eriti lahti hoida," jätkas turvajuht. 50 minutit enne katse algust sõidab Lepp katse ise läbi. Selleks ajaks on kõik julgestajad juba paigas.