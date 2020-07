Pagulaskeskustes elab kokku 43 inimest

Vao keskuses elab 1. juuli seisuga 31 inimest, neist 20 on rahvusvahelise kaitse taotlejad ning 11 on juba saanud rahvusvahelise kaitse, ütles Vao keskuse juhataja Jana Selesneva. Vao keskuse elanikud on pärit viiest riigist, kõige rohkem elab keskuses Venemaa ja Süüria päritolu inimesi.