Lembe Ruben on Salla seltsimaja hoones kunagi elanud Salla konstaabli Aleksander Rubeni pojatütar ja pühendab kunstinäituse oma vanavanematele, kelle saatus on paratamatult mõjutanud ka Lembe Rubeni enda elu. Kunagi Sallast julmalt küüditatud pere on sel moel nüüd koju tagasi jõudnud.