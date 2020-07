Art Cafés näeb sel suvel “Pidu katku ajal”

Lavastaja Tiit Alte nimetas, et kui 1830. aastal oli Venemaal äge koolerapuhang, pani Puškin selle loo kirja. “See on küll rohkem tõlge kui originaallooming. Aluseks on John Wilsoni näidend “Katku linn”, mis räägib 1665. aasta katkupuhangust Londonis. Ja meie nüüd etendame seda koroonaviiruse viimasel etapil – loodetavasti viimasel,” rääkis Alte.

Alte märkis, et pakkumine lavastada tuli Art Cafélt, kuid tüki valis ta ise. “Mul kerkis mälust esile just see Puškini näidend, milles on kõnetavaid paralleele. Ajaga ei ole palju muutunud. See lugu räägib katkuskeptikutest, kes vaatamata haiguspuhangule käivad igal õhtul koos. Vaatamata ohule, isegi võiks öelda, et tänu ohule, muutub inimene natukene ülemeelikuks, püüdes lämmatada hirmu ja teisalt nautida elu nii kaua kui võimalik. Loomulikult on ka manitsev hääl, kes korrale kutsub,” kõneles lavastaja Tiit Alte.