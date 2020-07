Onkoloogiadoktor, kes ajutiselt on eakate inimeste hooldaja

Landberg võttis mehe ilma pikemalt mõtlemata tööle. Poole kohaga, et jääks aega ka keelekursusteks. “Mina ei ole loll, et ei kasuta seda võimalust. Natuke muretsesin, kas eakad naised on nõus, et neid hooldab meesterahvas. Aga väga hästi võtsid vastu. Praegu on ta ühe kliendi meelest tema jaoks isegi viimane armastus,” kõneleb Marina Landberg. “Kui ta näeb patsiendil meditsiinilist probleemi, annab kohe teada. Sellest on palju abi. Meil on väga tore arst, kuid teda ei ole iga päev, meditsiiniõel on ka pool kohta, aga Oleksiyst on palju abi. Mitte kordagi ei ole ma kuulnud, et ta rõhutaks, et ta on arst – ta käitub nagu hooldaja, aga on väga tark.”