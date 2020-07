Areta ise imelind

Laekveres tegeleb Lili Morgen-Klaasmägi linnulistest peamiselt kääbuskotšinite kasvatamisega. Lisaks leidub tema kodus teisi kanatõuge, kuid just kääbuskotšinitest hoolealuste hulgas on nii Eesti kui ka Euroopa kaunima kana tiitliga pärjatud linde. “Kääbuskotšini puhul vaadatakse, et tema ümarikud esi- ja tagaosa moodustaksid südame kuju,” selgitab perenaine.