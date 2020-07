Nädala kaja: rohkem suve

Kui ralli tuleb taas pärast väikest vahet Rakvere tänavatele, siis Baltoscandalit näeb tänavu linnapildis paraku enam kui napilt. Eks sel ole ka oma põhjused, aga kui tavalistelgi aastatel kurdetakse, et tegemist on linnarahva jaoks kauge ja kahtlase üritusega, siis tänavu veel enam.

Paadunud fännina astun alati Baltoscandali kaitseks välja, ent olen alati ka seda meelt, et linnapildis võiks ja peaks festivali märkimisväärselt rohkem olema. Lihtsalt tulevad meelde südalinnas toimunud vabaõhuetendused – nii Keskväljakul kui ka Pikal tänaval. Keskväljakule toodud avamistest rääkimata, kuigi üksi neist napib.

Igal juhul mõjub Baltoscandal Rakverele kui iga aastaga üha vähem crazy’ks muutuvale kreisilinnale värskendava õhusõõmuna, mille pakutavat energiat ja emotsioone tuleb kahe aasta peale antava nelja üürikese päeva jooksul endasse ahmida, et järgmise baltokani jaksata. Täna veel jõuab.

On ju ammu tuntud tõde, et on odavam lennata nädalaks Türki kui sõita praamiga samaks ajaks Saaremaale.

Kes ei ole veel suvepuhkusele jäänud (ja kellel see võimalus muidugi üldse on), peaks aga mõtlema, mida tänavu puhkusega ette võtta. Kaugematesse kantidesse eriti ei pääse, sestap on mõistlik kodumaal pisut ringi vaadata ning kohalikku ettevõtlust toetada.

Paraku kipub aga Maarjamaa turismimajandus siinselt inimeselt liiga suuri väljaminekuid nõudma – on ju ammu tuntud tõde, et on odavam lennata nädalaks Türki kui sõita praamiga samaks ajaks Saaremaale. Isegi Soomest leiab täiesti korraliku majutuse märksa odavamalt kui Eestist.

Kui rahakott kodumaal puhkamist välja ei kannata või kõik nägemist väärt juba üle kaetud, on mõistlik pöörata pilk lõunanaabrite poole Lätti, kus hinnad siinsetest märksa mõistlikumad. Ning ma ei räägi siinkohal üldse mitte alkoholist, vaid ennekõike majutuse ja turismi- atraktsioonide hindadest, mis on ühtviisi head nii Lätis kui ka Leedus.