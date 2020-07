Kolumn: distantsõppe abimaterjalid lastevanematele

Suur suvi on väljas ning inimesed vabad ja rõõmsad. Eriolukord on laias plaanis möödas. On tekkinud aega toimunu üle järele mõtlemiseks. Viimane võib küll lõppeda näiteks süüdistusnoolte lennutamisega, näiteks terviseameti pihta. Aga tahaksin küll hoogu maha võtta ja soovitada veel mõtelda. Lõppude lõpuks said eriolukorra ajal suurte ja keeruliste otsuste ees seisnud inimesed hästi hakkama. Tõesti, nad tegid ka vigu. Aga kes meist stressirikkas ja äraarvamatus olukorras neid ei teeks? Parem tänada ja tunnistada, et isegi läks hästi.