Rannus tuleb homme kolmandat korda Põhjaranniku suvelaat

“Meil on väga hea asukoht nii Rakvere kui ka Kohtla-Järve ja Jõhvi poolt tulles, Tallinna–Narva maantee 127. kilomeetril. Kõik, kes on meil seni käsitööga kauplemas käinud, on öelnud, et müüvad pareminigi kui mõnel suurel laadal,” märkis Ülle Lillepea.