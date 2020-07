Autoralli tehniline komisjon järeleandmisi ei tee

Reede pärastlõunal käis Viru Rally 2020 Lepna keskuses kõva arutelu ühe võistleja kiivri üle. See käis käest kätte, paberile tehti mitmeid märkmeid. Arutelu lõpuks kõlas järeldus: "See kiiver ei kõlba, võistleja peab endale uue muretsema. Vastasel juhul ta homme ei stardi."

Iga kiiver on võistlejaga seotud, vastavad numbrikoodid selle sees tõestavad, et sama kiivriga, millega võistlust alustatakse, see ka lõpetatakse. Unikaalne kiivrikood on seotud võistlejaga, mis välistab ka selle, et vahepeal seda vahetatakse või muud mood sohki tehakse.