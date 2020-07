Rallimehed pääsesid pärast pikka pausi võistlust nautima

Grossi kaardilugeja Raigo Mõlder lausus, et tal oli juba keele peal öelda juhile, et too otse sõidaks, aga viimasel hetkel ilmus šikaan nähtavale.

Enne iga kiiruskatse algust kontrollitakse kõik võistlusautod korraldajate poolt üle. Eesti Autospordi Liidu tehnikakolleegiumi liige Martin rääkis, et vaadatakse üle, et autos midagi lahtist ei oleks, kiivrid ja turvarihmad korras oleksid.

Võistlejate ees rada läbiva nullauto juht Martin Juhe rääkis, et rahvast on raja ääres väga palju. „See on ka arusaadav, kuna rallisid pole tükk aega olnud ja Ott Tänak ise on stardis,” sõnas ta. Juhe lisas, et pealtvaatajad on mõistlikud ja käituvad korralikult.