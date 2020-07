Janika Tänak: Ütlesin Otile, et lähen sõidan ise ja Sa oled lastega

Janika, mis oli see sõnum, mida te Otile rallirajale kaasa ütlesite?

Ausalt öeldes, võtame Viru rallit puhkusena. Ma ei pabista. Ma ei tee tavaliselt midagi erilist. Kui on võimalus, siis, püüame perega koos olla.

Kui ma hakkan õpetama, siis, see ei vii teda kuhugi edasi. Ott teab, mida ta teeb.

Kui ma näen, et tal on olukord, kus on vaja ekstra pingutada, siis, loomulikult, saadan sõnumi või helistan ja soovin rahu.

Kuidas ise leitate jõu ja tahte, tulla väikeste lastega rallile ja kirega kaasa elada?

Ma ei käi igal rallil, nüüd käin rohkem, sest lapsed on suuremad. Meil on nii, et Ott on pidevalt üksinda, mina olen lastega. Seepärast teen lastele selgeks, et nad peavad vanaema juures olema, sest issi on üksinda ja ta on kurb. Ta tunneb ise ka, et õhtul tahaks rääkida muust ka, kui rallist, olmelistel teemadel.

Kas Teie lapsed tahavad saada rallisõitjaks?

Ikka. (pöördub lapse poole) Ronnu, tahad rallisõitjaks saada? (laps noogutab).

Ega neist ilmselt rallisõitjaid ei tule. See on ohtlik ala, mehe pärast juba muretsen palju, kui see on veel oma laps, siis see on väga keeruline.

Kuidas Te suudate ärevust enda sees mahendada ja mõelda, et kõik läheb hästi?

Ma ei tea. Mõtlen, et tänaval kõndides võib ka kivi pähe lennata, see tõenäosus on isegi suurem. Sa lepid ajapikku ja harjud, et tal on selline töö. Ralliga kaasneb risk aga tänapäeval on see ka väga turvaline. See peab olema halb juhus, kui midagi fataalset juhtub.

Viru ralli on Teie jaoks ka pisut nostalgiline paik. Rakvere on oluline paik, siin Te kohtusite. Mis neil päevil olete siin teinud?

Eile käisime kolm korda SPAs, mänguväljakul. Mul on olnud täistööpäev, olen väsinud. Eile õhtul ütlesin Otile, et ma lähen sõidan ise ja Sa oled lastega.

Kui hea autojuht Te olete? Mida Ott ütleb?

Ta ütleb, et usaldab mind. Täiega. Olen 16 aastast omanud autojuhilube ja sõitnud ka autoga.

Kui Te olete autoroolis, kas Ott avaldab arvamust või hoiab suu kinni?