Kiri Baltoscandalilt. Viimane päev

Hinges on pisike ärevus, sest Vaba Lava hõlma all valminud "Mul oli nõbu" on lavastus, mida vaat et kõige rohkem on ette kiidetud. Ja tõepoolest - pettuda ei tulnud.

Läti-Leedu segaperes sündinud Rasa Bugavičute-Pēce on kirja pannud liigutava loo endast ja oma nõbust, kellest sirgus Kaunase maffiaboss Deimantas Bugavičius. See on lugu armastusest (armastusest sugulaste, mitte mehe ja naise vahel), mis teeb pimedaks ja armastuse puudumisest. Lihtsalt jälgitav ja küllaltki lineaarne.

Lavastaja Valters Sīlis on väga oskuslikult kasutanud tehnilisi võimalusi ning laval omaette tegutsevad näitlejad (Rea Lest ja Henrik Kalmet) elavad samal ajal ekraanil sootuks teises maailmas.

Põhja-Tallinn tuli meelde. Teate küll - meil on aega veel. Tegelikult ei ole, ammab Rasa mõista. Me ei tea kunagi, millal aeg lõpeb ja meil on paraku liiga vähe aega oma lähedaste ja oma laste jaoks.

Deimantase mõrvasid 2015. aastal kaks eestlast, Imre Arakase õpipoisid, kes praeguseks kohtukulli ette jõudnud. Rasa on aga siinsele rahvale märksa rohkem tuntud (kuigi tegelikult ei seosta teda sellega vist eriti keegi) hoopis filmi "Svingerid" stsenaristina.

Lapsevanematele, kust neile, kelle laps seal kusgil põhikooli lõpuotsas või kohe sinna jõudmas, peaks "Mul oli nõbu" aga suisa kohustuslik olema.

Minu jaoks lõpetas tänavuse baltoka NO99 lõpetamise järel oma rada ajama asunud Jarmo Reha "WhiteWash" Tsentrumis. Põnev mängukoht, kus ilmselt kunagi enam teatrit ei tehta ja huvitav tükk. Meeldimine või mitte meeldimine on omaette küsimus, aga huvitav oli Reha identiteediotsing kindlasti. Ning noore mehe füüsiline võimekus oli aukartust äratav.

Peaasi, et pimedus võimule ei pääseks ja peaasi, et sul ikka oleks identiteet. Et sul oleks isamaa, mis on su arm.

Kui buss teatri hoovile tagasi veeres, oli südaööni veel veidi üle poole tunni. Teatrimajal lehvis veel Baltoscandali suur plakat, kinomaja väliekraanil aga jooksid festivali reklaami asemel juba uute lastefilmide klipid, mis andsid märku, et baltokas vol 16 on ajalooks saanud.