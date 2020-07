Aleksander ja Rosalie on kodus!

"Olen oma kodu-teemalistes piltides kasutanud tapeeti - see on üks kodu sümboleid, mis kusagil lapsepõlve tundmuste-mälus on meisse jäädvustunud. Seal on üks vanaemade aegne vana tapeet ja minu Lasnamäe lapsepõlvekodu 80-ndate pestav tapeet. Tapeedimustrid on lõputu korduvus, nagu paljud asjad põlvkondade kaupa miskipärast korduvad. See teema tuksub mul kogu aeg kuklas ja tahad vabaneda tundest, et keegi teeb sulle midagi sellist, et keegi istub sinu õigluse peale. See võib tekitada erinevaid ebavajalikke tundeid: kättemaksuhimu, alaväärsuskompleksi. Tunnen, et olen elanud läbi sarnase etapi. On olnud periood, kus olen oma kolme lapsega olnud kodutu ja elanud kunstiateljees. See on muster, mida tahan lõpetada ja see näitus on minu rituaal. Loovus on võimas atribuut päriselu korraldamisel," ütles Lembe Ruben. "See näitus on ka omamoodi kummardus Salla külale, sest külainimeste kogutud rahaga toodi Rubeni lapsed Siberist koju tagasi."