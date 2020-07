Edgar Savisaar: olen õnnelik iga inimese üle, kes mulle sõbraks osutub ning külla tuleb

Ürituse eestvedajaks oli riigikogu liige Siret Kotka-Repinski, kes koos mitme teise inimesega otsustasid korraldada Edgar Savisaare jaoks lisa juubelipeo. "31. mail oli koroona viirusepuhang veel aktiivne ning sellise ürituse korraldamine, kuhu tuleb kokku nii palju inimesi, oleks olnud reeglite rikkumine," rääkis Siret Kotka-Repinski. Lisasünnipäev otsustati korraldada 5. juulil, sest 1. juulil leevendas Eesti Vabariigi Valitsus COVID-19-ga seoses tehtud piiranguid.

Juubilari sõnul möödus õigel sünnipäeval, 31.mail korraldatud tähistamine täiesti heal tasemel. "Me ei oodanudki eriti inimesi, kuid inimesi tuli kokku üle 100. Kedagi ei olnud kutsutud, kõik tulid ise," räägib Savisaar.

Tänasele peole ei osanud Edgar Savisaar kindlat inimestearvu küll öelda, kuid just ilm on see, millest sõltus kõige rohkem tema arvates prognoositav inimeste hulk.

"Erilisi soove mul ei olnud, kuid olen õnnelik iga inimese üle, kes mulle sõbraks osutub ning külla tuleb. Ega siin käib peaaegu iga päev mul keegi külas, inimeste puudust ma ei tunne," sõnab juubilar. "Mulle meeldivad need inimesed, kes teatavad tulekust ette ja tulevad mind vaatama. Mina võtan nad lahkelt vastu ja ütlen neile ainult "Tere tulemast"," rääkis ta.

Õnnitlejad pidid seisma lausa järjekorras, et pidulist õnnitleda. Juubilar kuhjati üle mitmete erinevate kingitustega ja laud oli lilledest lausa lookas. Üks märkimisväärsetest kingitustest oli Nelly Drelli maalitud portreepilt Edgar Savisaarest, mille andis juubliarile üle Mihhail Kõlvart.

"Elu Hundisilmal on vägagi mitmekesine – siin on ikkagi Lahemaa Rahvuspark, loomi on väga palju: põtru, kitsi, karusid, metssigu. Üks karu murdis mul isegi ühe õunapuu maha," jutustas Savisaar. Elu on Savisaare arvates vägagi mitmekesine. "Mulle meeldib olla siin Virumaal," lisas ta.

Savisaare aed on väga laiamõõtmeline, juba väravast sisse astudes võib näha suurt ja ilusat ümbrust, kus kasvavad erinevad puud ja roosipõõsad. Tema aiast ei puudu ka kasvuhooned: üks viinamarjade ning teine kurkide ja tomatite jaoks. Üks külalistest rääkis, et tema oli võtnud Edgar Savisaare aiast ühe viinamarjaistiku, mis kasvab vägagi jõudsalt.

Juublilarilt tervise kohta uurides, võttis ta selle lühidalt kokku: "Arstid hindavad minu tervist, mitte mina. See oli ikka väga mitu aastat tagasi, kui mina end hästi veel tundsin. Nagu mu arstid ütlevad, mul on kuus ravimatut haigust. Aga mis ma kaeban, see pole selline asi, mille üle kaevata. Tuleb olla õnnelik selle üle, mis mul praegu on,” räägib Savisaar.

Edgaril on suvel plaanis oma talus olla, kuna talle on juba inimesed külla tulemisest ette teatanud. “Mulle tuleb suvel päris palju sõpru siia külla, näiteks 13. juulil tuleb Pärnumaalt üks suurem seltskond Hundisilmale mulle külla. Nad tahtsid juba 31. mail tulla, siis nad tahtsid tulla juba täna, aga iga kord öeldi neile, et pole midagi teha ja tulge järgmisel korral," mõtiskles ta. 19. augustil plaanib aga Hundisilma talu külastada üks seltskond akordioniste, kes soovivad teda hoopis pillimänguga õnnitleda.