Mitu olulist Läänemere kalapopulatsiooni on endiselt kriisis

Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (ICES) avaldas värske soovituse kala püügimahtude kohta. Vaatamata soovitustele, on Läänemere kalanduse eest vastutavad ministrid aastaid otsustanud toetada ülepüüki. Pooled 2020. aastal vastutavate ministrite otsustatud püügikogustest ületavad teadlaste parimale teadmisele tuginevaid soovitusi. Järjepideva ICES soovituste eiramise tõttu on Läänemere läänepoolse heeringapopulatsiooni ja tursa olukord väga kriitiline. Positiivse näitena aga on teadlaste püügisoovitusele toetudes Liivi lahe räime olukord paranenud ning sellest võidab nii Läänemeri kui ka kohalik kalurkond. Vaatamata sellele soovib osa Läänemere ministreid ka järgmisel aastal püüda rohkem, kui on jätkusuutlik.