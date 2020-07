Rakvere valla õpilasmalev korrastas rohtukasvanud võrkpalliplatsi

"Me kaevasime selle platsi lahti, nii et sai kõik umbrohujuured kätte ja noppisime nad kõik välja. See oli umbrohust läbikasvanud," rääkis malevlane Triine Kalinovski. Lisaks palliplatsi korrastamisele käidi kuuepäevase malevavahetuse jooksul Ubjas noortekeskuse ümbrust korrastamas ja rohimas. Vihmase ilmaga valmistasid malevlased kangastelgede jaoks materjale ette. Rakvere vald korraldas malevat esimest aastat ja malev töötas kahes vahetuses, mõlemas 15 malevlast. Sel hooajal oli läbivaks teemaks keskkond.