Jaanus Lekk ja “Willane” pälvisid harrastusfilmide festivalil tunnustuse

“Tunnen Evet ajast, mil töötasin Rakvere Teatrikinos ja tema oli teatris valgusmeister. Ühel hetkel märkasin tema Facebooki kontol huvitavaid loomi ja hiljem nägin, et ta oli teinud oma poe,” rääkis Jaanus Lekk.

“Eve Pinteresti nimi on Willane ning sellest sai ka filmi pealkiri. Kümne minutiga saab filmis tegelikult väga palju ära öelda,” kõneles Lekk, kel meeles mõlguvad juba järgmised persoonilugude ideed.

“Laterna magicalt” on Jaanus Lekk varasematel aastatelgi tiitleid noppinud, samuti suunanud seal osalema oma õpilasi.

“Willase” kohta on ta saanud palju positiivset tagasisidet. “Väljendit “Soe film” olen kuulnud mitmeid kordi,” lisas Lekk.

Festivalil “Laterna Magica 2020” võistles 85 harrastusfilmi Eestist, Soomest, Leedust, Venemaalt ja Venemaa annekteeritud Krimmist. Festivali korraldaja Anna Maskajeva ütles, et Jaanus Leki töid oodatakse festivalile alati huviga, sest need on hästi filmitud, sisukad ja huvitavad.