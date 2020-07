Juhtkiri: kõigi ühine asi

Koroonakriis õpetas nii mõnelegi muidu targutajale majanduse põhitõdesid. Saadi aru, kui tähtis on tarbimine, turism, teenuste osutamine ja muu sellesse valdkonda puutuv. Mõisteti, et kui pole käivet, läheb kõigil halvasti – mitte ainult ettevõtjal, vaid ka palgatöölisel.

Ühel aastatetagusel rallil Lõuna-Eestis – tol ajal oli sotsiaalmeedias eriti popp rallide korraldajaid sõimata – sattus üks sealne majapidamine eriti suure tolmu- ja kivirahe alla. Peremees väitis, et pärast rallit tuleb tal hea mitu ämbritäit kruusa elamisest välja kühveldada. Aga erinevalt paljudest ta ei hädaldanud. Hoopis rõõmustas, et ralli tema koduõuest mööda läheb. Nimelt oli ta katnud hoovi laua, ja selle asemel et rallifänne kaikaga oma krundilt minema peksta, kutsus ta neid hoopis laua juurde.

Laual olid koduaia hapuks aetud kurgid, kamakas suitsuliha, mille küljest peremees suure väitsega sealsamas viilakaid lõikas, ja viinapudel. Kogu komplekt, viin muidugi pitsikaupa, maksis mingi ümmarguse summa ja rallifännid muudkui ostsid.

Lõuna-Eesti majaomanik võttis asjade halvast kokkulangemisest (tolmu täis maja) välja parima ja kõik olid rahul.

Pärast pandeemiat on virisemist suurüritustega kaasnevate ebamugavuste pärast tunduvalt vähemaks jäänud. Isegi teenelised netikommentaatoritest kõiketeadjad on hakanud aru saama, et sellised ettevõtmised annavad suure panuse majanduse taaskäivitamisse.

Viru ralli toimus tänavu ühepäevasena. Oleks toimunud sellisena ka ilma pandeemiata, sest korraldaja rahakott poleks pikemat võistlust välja kannatanud.