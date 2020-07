Heinode langemine

Olukord number üks. Töövestlus. Varastes kahekümnendates naisterahvas, soovitud ametikoht saaliteenindaja mööblikaupluses. Kõik näib aus ja akuraat, kuni naisterahvas taipab, et tema tulevane võimalik ülemus on asunud huvi tundma, kas neiu on ikka vallaline ja kas peigmees uurib väga põhjalikult, kui neiul tarvis õhtul kauemaks välja jääda.