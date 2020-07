Murede alla mattunud lapsed vajavad professionaalset abi

Kõik õnnelikud perekonnad on üksteise sarnased ja iga õnnetu perekond on isemoodi õnnetu. See mõte pärineb Lev Tolstoilt, täpsemalt tema romaanist “Anna Karenina”. Olen selle tõdemuse peale mõelnud viimastel kuudel korduvalt, kui minu katsed tuua riigikogu suurde saali psühhiaatrilise abi seaduse täiendus on põrkunud valitsusliidu saadikute külmusele ja küünilisusele.